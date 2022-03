Le Secret de Lost Lake

Depuis que sa famille a emménagé à Lost Lake, Fiona, 11 ans, se sent plus seule que jamais. Ses amis lui manquent et sa grande soeur l'ignore complètement... Alors, pour tuer le temps, la fillette se rend à la bibliothèque et se plonge dans un vieux roman captivant où il est question d'une petite ville, de deux soeurs et d'une disparition tragique. Fiona découvre des similitudes troublantes entre son roman et Lost Lake. Et si cette histoire n'était pas une fiction ? Et si ses personnages avaient réellement existé ? Plus bizarre encore, le livre se met à disparaître pour réaparaître ailleurs. Comme s'il refusait qu'on le lise. Bien décidée à élucider ces mystères, Fiona va bientôt se rendre compte que de vieux fantômes hantent toujours la ville. Des fantômes qui, seuls, pourraient l'aider à comprendre !