"Puissant et cinglant, François Médeline a le sens de la punchline". LE JDD Lyon, à la tombée de la nuit. Un radeau macabre glisse sur les eaux noires de la Saône. Sur l'embarcation, un cadavre mutilé et crucifié dans une mise en scène baroque. Le commandant Alain Dubak et son équipe de la police criminelle sont chargés de l'enquête, coincés entre la pression médiatique et celle de leur hiérarchie. Vibrant, charnel, ce thriller mené à un rythme d'enfer explore autant les âmes blessées qu'un monde hallucinant de noirceur... Né en 1977, François Médéline est scénariste et auteur de trois romans noirs remarqués, La Politique du tumulte, Les Rêves de guerre et Tuer Jupiter, parus chez Points, et d'un polar historique (La Sacrifiée du Vercors, 10-18). Avec L'Ange rouge, on entre de plain-pied dans un univers impitoyable et violent, à la manière des thrillers de James Ellroy.