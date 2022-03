Quelque chose de Corée du Nord

Parler d'un pays dont personne ne sait rien mais que tout le monde croit connaître, présenter un pays où le lecteur n'a que peu de chances d'aller un jour et toutefois essayer de le convaincre de s'y intéresser, montrer la complexité d'un régime qui semble n'attirer que les simplifications, voilà le pari fort audacieux de Delphine, Alexia et Camille. Et comment ont-elles osé ? Tout simplement parce qu'un jour elles ont décidé, du haut de leurs études de coréen, d'aller voir ailleurs si elles y étaient, de transgresser les interdits, les préventions et les limites politiques dont elles n'étaient en rien responsables. Bref de traverser le miroir. En allant toujours droit aux informations de première main dès que c'était possible, les voilà en route pour Pyongyang, la capitale de la République populaire de Corée, alias Corée du Nord, et plus exactement pour l'université Kim Il Sung, la plus prestigieuse du pays. Pour y étudier, regarder, rencontrer. Est-ce à dire que tout s'est passé facilement et que toutes les portes se sont ouvertes ? Evidemment non, mais davantage qu'en restant à Paris confit dans leurs certitudes. Ce petit livre vivant et informé doit beaucoup justement à leurs séjours, qui leur confèrent une autorité plutôt rare. Et leur permet d'oser s'en prendre aux lieux communs. Chercher à comprendre est une chose, aller à l'encontre de ce qui est répété si souvent que cela en devient une vérité en est une autre. (Extrait de la préface du Pr Patrick Maurus)