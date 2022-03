Patates T04

Ce coup-ci, on se lâche ! Après Patates 1, Patates 2, Patates 3, on se demandait ce que nous préparait le très dérangé David Berry avec ses strips graveleux. On lui a dit lâche-toi, on n'aurait pas dû. Patates 4, parce qu'on n'a jamais assez de rab' de frites.