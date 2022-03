Un caladois à New-York. La vie et l'oeuvre de Roger Fessaguet

Né en 1931 à Villefranche-sur-Saône, Roger Fessaguet a choisi, dans sa dix-huitième année et après deux ans d'apprentissage en cuisine, de mettre le cap sur l'Amérique. Au fil des ans, il est devenu un chef de cuisine renommé et à fait de son restaurant "? La Caravelle ? ", le meilleur établissement de New York aux dires des chroniqueurs gastronomiques de l'époque. S'il a vécu aux Etats-Unis, il n'a jamais oublié sa ville natale où il est revenu régulièrement. Son histoire méritait d'être contée... Retrouvez un personnage hors du commun au fil des pages. Après Toulouse où il est né et a grandi, Lyon et Paris pour ses activités professionnelles, Jean-François Mesplède vit désormais à Villefranche-sur-Saône où il coule une paisible retraite. Journaliste sportif puis chroniqueur gastronomique au Progrès de Lyon, directeur du Guide Michelin France, il sacrifie toujours à sa passion de l'écriture à travers des livres consacrés à la gastronomie et aux Chefs.