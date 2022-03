Un ami pour petit ours (coll. albums - histoires)

C'est le printemps ! Petit Ours sort de sa tanière et veut profiter le plus possible : sauter, courir, grimper et aussi, se faire des amis. Avec Tortue sur le dos, il part à la découverte de la forêt... . Mais prendra-t-il le temps d'en profiter vraiment ? Réussira-t-il à se faire des amis ? Un album plein de tendresse à lire à tous les oursons pressés qui ont toujours des tonnes de choses à faire.