Le golfeur et le Millionnaire

Un conte sur le succès en affaires et au golf. Dans cette fable simple et riche de leçons de vie et d'affaires, le Millionnaire enseigne à un jeune golfeur qui pourrait être vous, que vous soyez golfeur ou en affaires ! Comment... - surmonter ses doutes ; - croire en lui ; - se libérer des chaînes de ses échecs passés, de ses démons ; - vivre enfin la vie de liberté dont il a toujours rêvé.