Requiem pour un père

Paris. La vie tranquille du jeune Gabriel est soudainement interrompue, lorsqu'un soir il se porte au secours d'une femme perdue dans la foule, effondrée de chagrin et qui le confond avec son fils supplicié à mort voici quelques jours. La ressemblance est effectivement bouleversante. Elle s'agrippe au " miracle " du retour de son enfant sain et sauf. Le jeune homme, confronté à son incontournable responsabilité d'être l'unique chance de rémission de cette mère, consent à intégrer provisoirement la vie familiale du disparu. Mais lorsqu'il s'avise de s'en retirer, il est trop tard... La profonde compassion pour la famille endeuillée a opéré en lui une stupéfiante métamorphose : l'âme du défunt s'est emparée de son esprit et de son corps. Il se joint au père, à jamais inconsolable, et tous deux conçoivent le plan du rapt audacieux des tortionnaires afin de leur faire payer le prix de leur barbarie. C'est alors une descente aux enfers qu'ils entreprendront en un devoir sacré de légitime vengeance. D'autant plus qu'un bras de fer infernal s'engage entre les justiciers hors la loi et le Chef de la police criminelle. Comment le paisible étudiant en lettres pourra-t-il concilier en lui ces parts d'ange et de démon, sans mettre en péril son équilibre mental et sa vie, et risquer de passer à côté d'un amour rédempteur ? Comment un père meurtri s'autorisera-t-il à enfin vivre son deuil ?