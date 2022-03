Coeur collège Tome 2 : Chagrins d'amour

Garance est triste : ses parents n'arrêtent pas de s'engueuler et sont au bord du divorce. Mais le pire, c'est qu'elle ne peut pas en parler à sa meilleure amie, trop amoureuse pour s'intéresser aux autres. Car Linon file le parfait amour avec le beau Noa. Lors d'un rendez-vous amoureux, elle est un peu surprise et déçue de voir que Noa n'est pas seul mais avec toute la bande de Soan, le groupe des "Populaires" . Soan va d'ailleurs très vite poser un ultimatum à Noa : s'il veut entrer dans le club le plus select de l'école, il faut qu'il largue sa copine, trop intello et pas marrante. Et, lâchement, Noa va s'exécuter... Et Garance ne sera plus là pour consoler sa meilleure amie quand elle en aura tant besoin. L'amitié entre Linon et Garance survivra-t-elle à ces coups du sort ? Arriveront-elles à retrouver leur joie de vivre ? Redeviendront-elles les meilleures amies du monde ?