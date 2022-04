Regretting you

Morgan est devenue mère encore adolescente. Cette naissance imprévue a déterminé sa vie : un mariage plus rapide qu'elle ne l'avait envisagé avec le père de Clara, sa petite fille, et une vie de femme au foyer. Maintenant que Clara a presque dix-sept ans, l'âge qu'elle avait lorsqu'elle est tombée enceinte, Morgan s'interroge sur ses choix et sur la femme qu'elle est devenue. Son mari, sa soeur, Jenny et même Clara la trouvent un peu effacée, ordinaire. Prévisible. Clara est à l'aube de sa vie amoureuse et d'adulte. Elle voudrait devenir actrice et est très attirée par un certain Miller, séduisant et mystérieux... Ses rêves, comme ses confidences, elle préfère les partager avec sa tante Jenny, plutôt qu'avec sa mère dont elle se sent très différente. Mais tout va exploser lorsque son père est victime d'un accident. La tragédie anéantit la mère et la fille, mais va également bousculer leurs convictions et la relation qu'elles ont l'une avec l'autre.