Dog Man - Tome 2 - Déchaîné

Ils étaient un chien policier et un flic d'exception. Jusqu'au jour où Monpetit, le chat criminel, leur a lancé une bombe qui les a disloqués. Afin de les sauver, leurs corps ont été mélangés et les deux partenaires sont maintenant Dog Man, le seul policier qui rapporte la baballe ! Dans ses nouvelles aventures, Dog Man va tomber sur un os, puisque le terrible Monpetit s'est évadé ! Ce qui ne serait rien sans l'arrivée d'un très méchant poisson, offert au chef pour son anniversaire, mais aussi de malfaiteurs vraiment très très méchants et mystérieux... Dav Pilkey, qui signe sous le nom de George Glousse et Harold Golade, est un maître de l'humour et de la narration. Avec son univers aussi frais que son graphisme est décomplexé, l'auteur américain continue de ravir petits et grands !