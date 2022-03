Bernard Desmoulin. More or less, Edition bilingue français-anglais

Bernard Desmoulin, architecte de nombreuses réalisations (Pole de restauration de l'ENSAM de Cluny, Nouvel Hopital Lariboisière, Place Campichi à Ajaccio, sans oublier écoles, collèges, conservatoires et bien d'autres ouvrages), s'est toujours attaché à donner une autre dimension à ses oeuvres, cette fois-ci en 2D, au travers de photographies prises par des professionnels. Ce livre propose ainsi une redécouverte des réalisations de l'architecte, plus centrée sur leur beauté intrinsèque et sur la poésie qui s'en dégage.