Marseille 73

"Avec Daquin, le lecteur plonge dans cette vague raciste qui nous rappelle que l'Histoire se répète à l'infini". TELERAMA Le jeune commissaire Daquin vient d'être nommé à l'Evêché, l'hôtel de police de Marseille où règne l'Omerta en cette année 1973. La ville connaît une série d'assassinats ciblés sur des Arabes. On leur tire dessus, on leur fracasse le crâne. Entre nervis de l'OAS, récemment amnistiés, et une guerre d'Algérie encore présente dans toutes les mémoires, le contexte n'est guère porteur pour une enquête sur des crimes que beaucoup ne veulent pas voir qualifiés de racistes... Dominique Manotti est l'une des voix majeures du roman noir français, traduite dans dix langues. Elle a écrit une quinzaine de romans, parmi lesquels Sombre sentier ou Le Corps noir (Points), tous couronnés par de prestigieux prix. Théo Daquin, héros de cinq autres livres, affirme ici sa pugnacité de flic intègre dans cette histoire inspirée de faits réels.