Le Clan de l'ogre Advar

- Advar, l'ogre, grâce à sa gentillesse, réussira à unir les habitants d'Arkéa pour vaincre un danger commun. Une histoire d'amitié et de tolérance, sublimée par les illustrations tout en douceur et en émotion de Lisa Guisquier. - Les " Premiers romans "sont illustrés en couleurs avec une grille adaptée à chaque niveau pour accompagner les progrès et les envies de lecture. La planète Archéa est peuplée de créatures fantastiques : des loups à deux têtes, des centaures... et des ogres ! Avec leurs dents pointues et leur taille gigantesque, ceux-ci ont mauvaise réputation. Pourtant, l'un d'entre eux est très gentil. Il s'appelle Advar. Chassé de son île adorée, Advar échoue sur celle d'Halys, une jeune guérisseuse. D'abord méfiante, elle découvre qu'Advar ne demande qu'à vivre en paix. Mais sur l'île d'Halys vit le terrible Koorg, un ogre qui terrorise tous ceux qu'il croise... Si les habitants de l'île veulent vaincre Koorg, ils doivent s'allier à Advar. Accepteront-ils de faire confiance à un ogre ?