RAJ Vol. 1 - The Missing Nabobs of the City of Gold

Au 19eme siècle, au Raj - l'empire colonial britannique aux Indes - un jeune agent de la couronne idéaliste se heurte aux sordides réalités du colonialisme et de ses conséquences. Tome un sur deux. Bombay, 1831. Fraichement débarqué de Londres, Alexander Martin prend son poste à l'Indian Political Service - un organisme gouvernemental dont la fonction n'est guère plus que d'aider l'East India Company à étendre son monopole sur les Indes. Le jeune homme, enthousiaste et un peu idéaliste, déplait vite à l'establishment britannique, et est tenu à l'écart de la bonne société ... jusqu'au jour où certains membres influents de celle-ci commencent à disparaitre, forçant Alexander à enquêter ...