King-size Conan

Découvrez des aventures inédites de Conan à travers les âges ! Parmi elles : un nouveau prélude à sa première apparition dans des comics Marvel, en 1970, mais aussi une histoire de vengeance, un tournant dans la carrière de mercenaire de Conan, un nouveau voyage sur les mers en compagnie de Bêlit, et d'autres surprises encore ! Pour fêter les cinquante ans de comics de Conan, Marvel a vu les choses en grand avec un gigantesque numéro anniversaire offrant aux meilleurs auteurs et dessinateurs de la Maison des Idées l'occasion de raconter de nouvelles histoires du Barbare. On notera parmi elles la première incursion chez Marvel de Kevin Eastman, le créateur des Tortues Ninja, et de Steven S. DeKnight, le showrunner de la série Daredevil sur Netflix !