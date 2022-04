Cocktails et amuse-bouche

Base d'un cocktail innovant ou accompagnement d'un apéritif dînatoire, le cidre surprend par toutes les utilisations auxquelles il se prête ! Du traditionnel ou revisité kir breton aux plus audacieux cocktails, en passant par le cidre chaud épicé... plus ou moins fruités, plus ou moins corsés, on a le choix dans la variété des cocktails et boissons proposés dans ce livre. Pour un apéritif original et gourmand, une sélection de recettes se marieront parfaitement avec les arômes du cidre : mini-brochettes ananas basilic, samossas anchois parmesan, toasts au camembert...