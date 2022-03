Au coeur des Alpes, voici un pays où tous les bonheurs sont possibles : villes attractives, musées fabuleux, nature généreuse, et des panoramas à tomber, sur les plus hauts sommets d'Europe. Une bouffée d'air au pays du chocolat ! Dans cette nouvelle édition du Guide Vert Suisse, entièrement mise à jour, nos auteurs ont sélectionné pour vous : les incontournables de la destination (classés 1, 2 ou 3 étoiles), leurs coups de coeur (meilleurs souvenirs de voyage), des suggestions d'itinéraires de 5 à 12 jours, 110 activités à faire avec des enfants et 800 adresses pour tous les budgets (restauration, shopping, hébergement...). En complément du Guide Vert, utilisez la carte Suisse N°729.