Avengers: L'intégrale 1969 (T06 Nouvelle édition)

Les temps sont durs pour Captain America, Hawkeye, la Panthère Noire, Vision et les autres ! Entre un combat contre le Cirque du Crime et l'attaque du Spadassin, ils assistent à la transformation de Clint Barton en Goliath ! Ils doivent aussi affronter Ultron, Kang et l'Escadron Sinistre, avant de s'affronter les uns les autres... à Paris ! Au programme de cette nouvelle édition : des combats d'anthologie avec notamment l'apparition de l'Escadron Sinistre, l'équipe qui a récemment pris les devants de la scène dans la série HEROES REBORN et dans le MARVEL DELUXE : L'ESCADRON SUPREME !