Perdus dans le futur - Tome 2 - Piégés

Les jeunes Piero, Sara, Mei, Arnold et Driss ont réussi à effectuer un saut temporel leur permettant de quitter les Templiers réfugiés dans le futur. Mais plutôt que d'arriver chez eux, ils atterrissent en 2112, dans un parc d'attraction en ruines avec ses monstres de carton-pâte, qu'ils prennent d'abord pour des créatures réelles ! Découvrant avec horreur que la Terre a connu une terrible apocalypse, que n'ont pu lui éviter les hommes, trop occupés à se réfugier dans des mondes virtuels connectés, les enfants vont se trouver pris entre deux groupes d'enfants rescapés : ceux restés défenseurs de l'ultra-technologie et les partisans d'un nouveau monde restant à réinventer... Une situation qui va plus que jamais souder Piero, le caïd de la classe, à ses anciens souffre-douleur, mais qui va rudement compliquer le voyage de retour jusqu'à leur époque... Après avoir traité du harcèlement, de l'amitié ou encore de la protection de la nature à travers des aventures pop et pétillantes, Damián et Alex Fuentes réalisent le tour de force de critiquer notre société d'écrans sans être moralisateurs.