Deadly class Tome 10

Depuis leur retour à l'Académie Kings Dominion, rien ne s'est passé comme prévu pour Marcus et Maria. Derrière les sourires, les alliances se sont rapidement mises en place pour éliminer le couple un peu trop désinvolte au goût des uns et des autres. Alors, déjà fragilisé par la dépression et l'abus de drogue, Marcus poursuit sa lente et douloureuse descente aux enfers lorsque Saya réapparaît dans sa vie et que Maria le trahit pour Stefano, l'héritier de la mafia de la côte Est. Le doigt sur la détente, il prit sa décision. Saura-t-il seulement en assumer les lourdes conséquences ?