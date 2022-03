Une évidence trompeuse

"Ce roman se lit d'une traite comme une longue balade sous le soleil au guidon d'une bonne vieille Harley Davidson". Ouest France Un accident apparemment banal, en marge d'un rassemblement de motards dans le Wyoming, laisse un jeune homme entre la vie et la mort. Mais l'affaire semble partir en roue libre pour Walt Longmire et Henry Standing Bear, appelés sur les lieux, tant le gang de motards auquel appartenait le jeune homme se fait menaçant. Pour ne rien arranger, la mère de la victime, l'extravagante Lola, n'est autre qu'une ex-petite amie de Henry et garde un ascendant certain sur lui. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie Aslanides. Craig Johnson a exercé des métiers aussi divers que policier, professeur d'université, cow-boy et charpentier avant de s'installer pour écrire sur les contreforts des Bighorn Mountains, dans le Wyoming.