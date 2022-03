Les entreprises font face à des mutations sociétales, d'usage, technologiques et économiques qui leur demandent de s'adapter et d'adapter leurs offres en permanence. La concurrence est rude. La taille et l'antériorité des organisations ne leur assurent plus de sécurité dans leurs domaines d'intervention ou sur leurs propres marchés. Il est donc nécessaire pour elles d'innover et de se réinventer. Or, l'incertitude inhérente à tout sujet d'innovation pousse de nombreuses organisations à se tourner vers les méthodologies d'innovation packagées car celles-ci rassurent et cadrent les travaux. Mais lors de leur utilisation, beaucoup d'organisations déchantent. En effet, malgré le foisonnement des méthodes, le taux d'échec rencontré en matière d'innovation n'a jamais été aussi fort. Les causes principales des échecs observés sont l'inadéquation du projet proposé avec le marché, et le manque d'anticipation d'un nouveau concurrent ou d'un nouvel usage révolutionnant les pratiques, l'offre et par conséquent le marché. Ce qui est en cause, c'est l'utilisation qui est faite de ces méthodes. Si l'utilisation d'une méthode suffisait à résoudre un problème, trouver la bonne idée et atteindre le succès, il n'y aurait plus de problématiques d'innovation ! Le proofmaking est une pratique d'innovation qui cherche à élaborer avec méthode des situations d'épreuve de concepts à différents stades d'un projet pour générer des propositions innovantes, robustes et à forte valeur pour les contextes concernés. L'approche test & learn est une nouvelle technique prisée des start-ups qui ne cesse de faire ses preuves. Plus qu'une méthode, c'est une culture, qui encourage la curiosité, la prise de risque mesurée, l'initiative et la collaboration dans l'entreprise.