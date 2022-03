Merveilleuses machines

Dans ce documentaire captivant, les enfants sont amenés à explorer les mécanismes secrets des machines, du plus banal des grille-pains au plus sophistiqué des sous-marins. Un accessoire unique et amusant accompagne la lecture : une loupe magique qui permet de révéler le fonctionnement interne de toutes ces machines. Fils électriques, tuyaux, filaments, batteries et autres éléments constitutifs de leur ossature sont ainsi révélés au grand jour. Grâce à la loupe rouge et des cherche-et-trouve sur chaque page, les enfants sont initiés de façon ludique à des notions complexes telles que les principes de force, de résistance ou d'énergie, que des exemples concrets viennent éclairer. Un livre qui plaira à coup sûr aux passionné(e)s de machines et autres ingénieurs en devenir !