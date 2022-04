Vue sur ton cœur

Suivre ses rêves, même lorsque le destin en a décidé autrement Victoire enchaîne les déconvenues : virée de son appartement, fâchée avec sa famille qui n'accepte pas sa bisexualité, réduite au silence dans son job de barista, elle désespère. Mais sa rencontre avec Manon, une agente immobilière attentionnée qui canalise les sautes d'humeur de Victoire, remet les choses en perspective. Et si, finalement, elle était capable de prouver à tout le monde qu'elle pouvait s'en sortir ? Manon en est convaincue, il est temps de reprendre sa vie en main, et de devenir la pâtissière et la femme épanouie qu'elle a toujours rêvée d'être !