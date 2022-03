Un Noël chez les Zemmouri

Noël 2016, Mima Ounessa veut annoncer son retour en Algérie à ses enfants. La matriarche vit comme une recluse depuis 40 ans à Belleville. Ses filles, Lila et Rania, ses fils, Aïssa et Mokhtar, ainsi que sa petite-fille Eva sont tous un peu déboussolés : ils ne comprennent pas sa décision. Pour arriver à expliquer son choix et mettre des mots sur son envie de partir, Mima Ounessa va devoir revisiter son chemin et dire enfin sa vérité. La famille sortira-t-elle indemne de ce Noël sens dessus dessous ?