L'EXTRAORDINAIRE GÉNIE DES ARBRES (COLL. ALBUMS - HISTOIRES)

"Qu'est-ce que les arbres pourraient nous apprendre, à nous les humains intelligents ? C'est parti pour une balade dans les bois pour découvrir quelques leçons de vie de nos amis feuillus. Comment les arbres utilisent la lumière du soleil pour grandir, comment ils travaillent ensemble pour se protéger ou comment un arbre utilise son environnement à son avantage, sans oublier la fabuleuse coopération entre arbres et champignons pour créer un incroyable réseau de communication... Avec un humour omniprésent, l'auteur rend la science amusante : le glucose (un produit de la photosynthèse) est décrit comme de la barbe à papa. Dans un esprit ouvertement anthropomorphique, les arbres ont des yeux et font des blagues. Cet album documentaire drôle et instructif nous emmène dans un voyage à la découverte du rôle et de la valeur des arbres, en utilisant la résilience et l'interconnexion des arbres comme métaphores de la force humaine et du groupe. "