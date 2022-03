Paris Street Art. Edition collector

Incontournable pour les passionnés de street art, le projet Paris Street Art rassemble depuis 2016 une sélection des meilleures oeuvres de street art qui fleurissent dans la capitale, réalisées par les plus grands artistes. Après une saison 1 et une saison 2 conçues sous la forme d'un abécédaire, cette édition collector voit plus grand et propose une balade complète, de la rive gauche à la rive droite. Cette approche quartier par quartier privilégie des oeuvres in situ qui entrent en écho avec des événements historiques, des oeuvres littéraires, picturales ou même cinématographiques... autant d'éléments culturels qui font l'identité et le charme de la capitale. Au total, plus de 300 oeuvres commentées par les artistes qui les ont imaginées et confrontées à l'esprit du lieu où ils les ont posées, des créations qui vous permettront de revisiter Paris à travers son histoire mais qui participent aussi d'une histoire du street art en constante évolution. Livre d'art, livre d'histoire, livre de curiosités et de découvertes... un florilège aux divers niveaux de lecture qui fait déjà de ce beau livre une référence !