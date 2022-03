Walls of revolution

La révolte gronde. La révolte gronde contre un système qui, dans sa course folle au profit, concentre les richesses produites et crée de l'exclusion. La révolte gronde contre un pouvoir qui néglige nos droits les plus fondamentaux, mais aussi les ressources de la planète, méprisant toujours plus l'équilibre vital de nos écosystèmes. La révolte gronde contre un establishment qui, armé de son bras policier, n'hésite pas à faire usage de la force pour maintenir ses privilèges... La révolte gronde et s'est mondialisée pour combattre un système mondialisé. L'objectif de cet ouvrage n'est pas tant de s'intéresser aux raisons de cette colère qu'à ses formes graphiques qui s'expriment sur les murs de nos villes. Il dévoile la poésie qui se cache derrière des peintures anonymes au doux parfum de désobéissance civile. Fruit d'un périple mené principalement dans les années 2010 en Europe et au Moyen-Orient, cette anthologie témoigne de ces messages souvent pleins d'humour, mais aussi des consciences politiques qui s'allient à cette expression artistique. A travers les quelque 300 images regroupées ici, les murs ne vous auront jamais paru si prolixes, mais aussi si proches et empathiques. Il suffit juste de les regarder, sans trop en dire car, parfois, les murs ont des oreilles... Bien loin des galeries, c'est un art de la subversion que ce livre donne à voir, annonçant les changements de demain.