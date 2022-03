Mort en extase

Un temple dirigé un pseudo prêtre illuminé. Une adepte en transe qui meurt foudroyée après avoir bu une potion sacrée, mais empoisonnée... Les éditions Archipoche rééditent la quatrième enquête de Roderick Alleyn, de Scotland Yard. Un classique de la littérature policière signé Ngaio Marsh, qui fut la grande rivale d'Agatha Christie. La 4e enquête de Roderick Alleyn, par la pionnière du cosy mystery Invitée à boire le vin rituel au sein du temple de la Flamme Sacrée, dirigé par le très charismatique père Garnette, Cara Quayne rentre en transe et connaît l'extase... avant de s'écrouler raide morte. Et pour cause : la boisson " sacrée " contenait du cyanure ! Comment pareil poison a-t-il pu se retrouver là ? Et pourquoi cette riche héritière, alors que six autres initiés avaient au préalable bu au même calice ? Qui sont donc ces adeptes ? Des criminels diaboliques ? Des illuminés victimes d'une mystification ? Et quelles sont leurs réelles motivations à fréquenter ce temple ? Prévenu par le journaliste Nigel Bathgate, qui a assisté à la scène, l'inspecteur Roderick Alleyn, de Scotland Yard, devra savoir raison et humour garder pour faire la lumière sur les secrets de cette étrange secte et démasquer le coupable. " De toutes les reines du crime, s'il en est une qui mérite le titre d'impératrice, c'est Ngaio Marsh. " The Sun