Tourisme durable. Les bonnes pratiques pour démarrer une activité d'hébergement touristique durable

Labels, gouvernance, financement... Vous désirez entreprendre dans le domaine touristique, démarrer une activité ? Vous orienter vers une démarche d'activité durable répond aujourd'hui à une nécessité pour certains, mais aussi à une demande d'un public de plus en plus important. Dans cette optique, les labels sont un bon moyen, pour un prestataire, d'être référencé, ce qui attire la clientèle tout en rassurant les autres intervenants du secteur. Quels sont-ils ? Quels sont leurs exigences ? Leurs spécificités ? Les modalités de référencement ? ... Certains labels combinent un regard écologique et un souci de gestion sociale harmonieuse. A découvrir... D'ailleurs concernant les entrepreneurs qui veulent nouer une relation équilibrée tant avec leurs salariés qu'avec leurs clients, il faut évoquer les innovations sociales et managériales pratiquées par les intervenants du tourisme durable et faisant l'objet de débats intenses. Explication et description dans la partie 2 de ce guide.