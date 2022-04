War of the Bounty Hunters T05

C'est l'heure du combat final, dans une saga qui va transformer la galaxie toute entière ! Boba Fett est dans une impasse, il ne voit pas comment il pourra récupérer le corps de Han Solo, échapper aux chasseurs de primes qui le traquent et se faire payer par Jabba. La fin en surprendra plus d'un ! Conclusion du crossover qui, cinq mois durant, a réuni toutes les séries de la galaxie Star Wars. Un nouveau statu quo découlera de cette saga avant le lancement d'un nouveau softcover STAR WARS le mois prochain, et il pourrait bien y avoir des surprises à la clé ! WAR OF THE BOUNTY HUNTERS est en tout cas, une belle occasion de s'initier aux comics Star Wars depuis le lancement de la gamme !