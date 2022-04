Haut potentiel et heureux

LE PETIT GUIDE INDISPENSABLE POUR TOUT COMPRENDRE DU SURDOUEMENT Comment savoir si l'on est concerné par le haut potentiel ? Quels tests permettent d'être détecté ? Une personne à haut potentiel est-elle toujours hypersensible ? Autant de questions auxquelles Nathalie Clobert répond dans cet ouvrage indispensable pour tout savoir sur le haut potentiel. Elle nous prouve qu'il est possible d'être surdoué et heureux, sans préjugés ni compromis. Il convient avant tout d'apprendre à se connaître pour identifier ses besoins et transformer sa singularité en force créatrice, riche de sens. Grâce aux témoignages qui viennent illustrer les propos de Nathalie Clobert, c'est toute une communauté bienveillante qui échange ses bons conseils pour bien vivre son surdouement. En bonus, retrouvez les interventions de plusieurs spécialistes du haut potentiel qui livrent leur éclairage inédit sur cette forme d'intelligence.