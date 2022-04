Les points qui guérissent. Au féminin

Découvrez dans ce grand livre : 1) Les bases de la médecine chinoise 2) Tous les points qui guérissent les maux féminins 3) Plus de 50 maux du quotidien : SPM, syndrome pré-menstruel, vulvite, torticolis, SOPK, règles irrégulières, nausées, migraine, infection urinaire, bouffées de chaleur, fatigue, endométriose, acné, etc. Pour chaque pathologie, des explications sur le trouble selon les médecine occidentale et chinoise, le traitement à appliquer en acupressure et en moxibustion (quand celui-ci se justifie), les conseils de diététique chinoise et/ou occidentale à appliquer pour corriger le déséquilibre et les remèdes complémentaires (compléments alimentaires traditionnels chinois, gemmothérapie, aromathérapie, biothérapie, phytothérapie, etc.)