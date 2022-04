Parent responsabilisant

Accompagnez votre enfant vers l'autonomie et l'épanouissement. Tous les parents souhaitent que leur enfant devienne une personne autonome et épanouie. Ils veulent que leur enfant sache prendre et assumer ses décisions et qu'il soit en mesure de faire des choix éclairés, dans le respect de lui-même et des autres. Et surtout, ils vous le diront tous : ils désirent qu'il devienne un adulte solide, confiant et libre d'être qui il est, avec ses forces, ses défis et ses aspirations. Quel est le rôle du parent dans la grande marche de son enfant vers l'autodétermination ?? Comment peut-il l'accompagner avec doigté et sensibilité? ? Comment peut-il le guider en tenant compte des enjeux liés à son développement social affectif ?? Tout en leur rappelant qu'il faut 18 ans pour élever un enfant, Nancy Doyon propose ici aux parents et aux intervenants de découvrir les 10 étapes de l'approche responsabilisante, une démarche appuyée à la fois sur des théories reconnues en psychologie et en neurosciences et sur la vaste expérience de terrain qui a fait sa marque.