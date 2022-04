Le secret des automassages chinois. Augmentez votre vitalité et votre santé

Les automassages sont pratiqués en Chine depuis des millénaires et leur réalisation quotidienne est très précieuse pour garder la forme. Grâce à cet apprentissage vous découvrirez aussi comment vous détendre rapidement, vous recentrer et surtout réveiller votre guérisseur intérieur. En effet, les exercices simples et efficaces présentés dans cet ouvrage, s'ils sont pratiqués régulièrement, constitueront une action préventive et curative à l'égard d'un grand nombre de désordres physiques et émotionnels. Ils sauront également vous rendre attentif à la puissance thérapeutique du son, de la couleur et du sourire intérieur.