La vie sans couches. L'apprentissage naturel de la propreté

Ce guide pratique vous propose une méthode basée sur l'écoute des besoins de votre enfant pour l'encourager au plus tôt à " être propre " de lui-même. Cette éducation commence très tôt (entre la naissance et 6 mois) et se termine vers 18 mois. Les avantages sont multiples : meilleure hygiène, meilleure communication parent-enfant, pas de problème d'érythème fessier, meilleure digestion, et surtout pas de couches ! Cela représente une économie d'environ 1000 à 1400 couches-culottes, ainsi qu'un bénéfice indéniable pour l'environnement. Passer à l'action deviendra un jeu d'enfant grâce aux nombreux conseils divulgués dans ce livre.