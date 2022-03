L'Europe vue de l'intérieur. Vers un nouvel élan ?

Depuis sa création, les nombreuses crises qu'affronte l'Union européenne la forcent à se réinventer pour répondre aux défis et aux exigences de notre société. Comment ces évolutions ont-elles été rendues possibles ? Comment est-on arrivés jusqu'ici ? Se basant sur sa riche expérience, Rudy Aernoudt, actuellement senior economist à la Commission européenne, nous propose une analyse profonde et inédite du fonctionnement de l'Europe et des défis qui se présentent à elle. Avec un ton direct et sans tabous, il identifie les "12 travaux d'Hercule" nécessaires pour réformer l'Union européenne de manière pragmatique, du marché intérieur aux problématiques climatiques en passant par la réindustrialisation. Une réflexion inédite et profonde provenant tout droit des coulisses de l'Europe. "Je conseille la lecture de ce livre tant au politicien en manque d'idées qu'au citoyen qui veut comprendre son futur. Le fossé entre les citoyens et l'Union est si profond que, sans le pragmatisme et les douze travaux de l'auteur, ce fossé pourrait ne jamais être comblé". Henri Malosse, ancien président du Comité économique et social européen