ROUTINES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN

Activités engageantes pour développer le raisonnement et le sens du nombre Cet ouvrage détaille des routines mathématiques innovantes et clés en main qui permettent de susciter l'engagement des élèves dès les premières minutes du cours, de renforcer leur raisonnement mathématique et leur fluidité et de stimuler la discussion mathématique. Chacune des routines est : - courte à faire et demande peu de matériel ; - pratique, facile à mettre en oeuvre et flexible pour une utilisation comme échauffement en début de cours ou comme autre activité ; - modifiable pour travailler avec n'importe quel contenu mathématique, peu importe le niveau scolaire ; - simple à consulter et présentée clairement : résumé de la routine, explication de son importance et de ses objectifs, connaissances préalables nécessaires, marche à suivre, explication des stratégies anticipées, conseils pour adapter la routine à différents niveaux scolaires et pour approfondir davantage la compréhension des élèves ; - accompagnée de nombreuses fiches reproductibles, disponibles en format PowerPoint ou PDF. Les enseignantes et les enseignants trouveront également dans cet ouvrage des démonstrations vidéo qui permettent de donner vie aux routines mathématiques présentées et qui aident à visualiser comment il est possible de les mettre en pratique en classe. Ces routines deviendront le matériel par excellence pour tous ceux et celles qui souhaitent avoir des activités clés en main pour développer les habiletés mathématiques de leurs élèves.