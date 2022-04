L'ÉCRITURE. COLLECTION LES CENTRES DE LITTÉRATIE

Collection Les centres de littératie, tout simplement ! - Organisation, implantation et mini-leçons - 5 à 10 ans Dans la collection Les centres de littératie, tout simplement ! , Debbie Diller offre une démarche complète pour implanter et exploiter en profondeur chacun des centres de littératie abordés dans ses ouvrages à succès Les centres de littératie. Le tome L'écriture propose des conseils, des solutions et des idées inspirantes pour augmenter les retombées des centres d'écriture sur l'apprentissage et pour susciter l'engagement des élèves de 5 à 10 ans qui s'exercent avec leur partenaire. Il les aide également à : générer des idées, choisir un sujet et faire un plan ; écrire des histoires et des documentaires ; exprimer leurs opinions ; réviser et corriger leurs textes. L'autrice guide ses lectrices et ses lecteurs pas à pas dans tout le processus, de la planification à l'implantation. Elle explique comment transférer les notions enseignées en grand groupe au centre d'écriture, aménager la classe, sélectionner des livres de fiction et des documentaires modèles, et renouveler le centre tout au long de l'année. Elle propose des exemples de leçons avec modelage en lien avec des objectifs précis, de nombreuses activités par groupes d'âge ainsi que des modèles de tableaux d'ancrage. Cet ouvrage, illustré de nombreuses photos de classe en couleurs, est enrichi de suggestions de livres à utiliser avec les élèves, d'évaluations formatives permettant d'adapter rapidement l'enseignement ainsi que d'astuces pour accompagner les élèves dont la langue maternelle n'est pas le français. Les fiches reproductibles simples, colorées et attrayantes font de cet ouvrage à la fois un guide pédagogique et une boîte à outils parfaits pour assurer la réussite des élèves en écriture.