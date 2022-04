Cet ouvrage a pour objectif de fournir au personnel enseignant des tâches efficaces afin qu'il puisse enseigner la lecture, l'écriture et la communication orale de façon dynamique et en concordance avec les tendances actuelles dans le domaine de l'éducation. Soutenu par des recherches solides et soigneusement organisé pour faciliter la planification au fil des jours, cet ouvrage fournit des tâches quotidiennes, hebdomadaires et occasionnelles qui favorisent l'autonomie des élèves vis-à-vis la prise en charge progressive de leurs apprentissages. Chacune des tâches est décrite sur 2 à 3 pages et est structurée de façon claire et explicite. Pour chacune, les enseignantes et les enseignants retrouveront : - le moment idéal pour faire la tâche ; - son objectif pédagogique ; - l'explication des étapes à suivre : conseils de présentation, de modélisation et de transfert vers la pratique autonome ; - des pistes de différenciation pour les élèves ayant besoin de plus soutien ; - un exemple modèle de travail d'élève et de tableau d'ancrage. Convivial et engageant, 75 tâches pour enseigner le français au fil des jours fournit un cadre clair pour aider les élèves à se forger leur propre voie pour devenir de meilleurs lecteurs et auteurs.