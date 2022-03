Michel de Certeau avant "Certeau". Les apprentissages de l'écriture (1954-1968)

Michel de Certeau est devenu un classique : chaque lecteur a ses préférences, de L'invention du quotidien à La fable mystique ou à L'écriture de l'histoire. Après sa mort (1986), on l'a justement rapproché de Foucault, Barthes ou Bourdieu. Il s'était fait connaître par La prise de parole, lecture à chaud de Mai 1968, et n'a cessé ensuite d'explorer, à travers le langage des sciences humaines, les multiples rumeurs du monde. Quels sont, dans les années 1950, les apprentissages de ce jeune jésuite ? Comment est-il entré en écriture ? Ce livre entend y répondre avec précision. 1954 : le lecteur de Hegel qu'il est alors produit un premier essai sur Pierre Favre, compagnon oublié d'Ignace de Loyola. 1960 : il traduit l'autobiographie spirituelle du même Favre, à partir de copies éparses, faute d'un original perdu. Entre les deux, 1956, double assignation. Au séminaire tout laïc et fort érudit de Jean Orcibal, le grand spécialiste du jansénisme et de la mystique rhéno-flamande ; à la rédaction de la revue de spiritualité jésuite, Christus, en plein essor. Cet apprentissage original produit un singulier aboutissement : la publication, en 1960, du Mémorial de Favre, thèse savante et nourriture spirituelle. Plus encore, la vie errante de Favre, voyageur, pèlerin et étranger, dans une Europe que la Réforme disloquait, devient le modèle même des déplacements de Michel de Certeau dans le nouveau monde culturel et religieux en recomposition dès la fin des années 60.