Vivre au vert

Maisons de campagne, cabanes... Pour démarrer une nouvelle vie ou tout simplement se relaxer le temps d'un week-end ou des vacances, on souhaite de plus en plus se rapprocher de la nature. Maison de campagne pour recevoir la famille et les amis dans un cadre idyllique, cabane en immersion dans la forêt pour se ressourcer, abri de jardin converti en studio d'appoint... il existe aujourd'hui de nombreuses solutions. Sans oublier le confort et le design ! Cet ouvrage richement illustré présente des exemples inspirants, de différentes tailles, styles et budgets.