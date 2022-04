Coffret massage soin du corps

Tout en rondeur, ces deux masseur en bois tiennent parfaitement en main ou sous la plante des pieds pour procurer une sensation de détente. Ils sont idéals pour les épaules, le dos, les jambes et les pieds. Le coffret contient : Un masseur corps roller en bois qui dénoue les zones de tension pour un maximum de relaxation ; Un rouleau-masseur en bois idéal pour une séance de réflexologie plantaire chez soi ; Un livre de 48 pages sur les secrets d'un bon massage (origines et histoire, bienfaits physiques et mentaux, huiles, lotions et remèdes naturels, etc.).