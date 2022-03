Le goût des cafés

Forme moderne des tavernes, cabarets, caboulots et autres estaminets, le café est apparu au XVIIe siècle lorsque la boisson du même nom s'est répandue en Europe. Concurrençant les salons, il a instauré un nouvel art de vivre. Haut lieu des relations sociales où l'on discute avec ses compagnons de table ou ses voisins, familiers ou inconnus, c'est là aussi qu'on lit, qu'on joue aux cartes, aux échecs, aux dominos, qu'on échafaude des plans de bataille amoureuse, artistique ou politique et qu'on refait le monde ! Du comptoir à la salle et à l'arrière-salle, dans le calme ou l'effervescence, balade dans ces lieux éminemment romanesques où tout peut arriver, en compagnie de Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Émile Zola, Léon-Paul Fargue, Stefan Zweig, Louis Aragon, Emmanuel Bove, Ernest Hemingway, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Charles Trenet, Didier Blonde, Georges Simenon, Patrick Modiano, et bien d'autres...