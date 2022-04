Gamer T09. Toxique

Maintenant que Laurianne a infecté KPS avec son rétrovirus, il ne lui reste plus qu'une chose à faire : attendre. Attendre que ce programme se propage et contamine à son tour les serveurs du Spectre, afin que Gabryelle et elle puissent prouver que Damien Wolfe utilise les hackers du Spectre comme bras armé. Alors, Laurianne attend, et c'est long. Ca lui donne du temps pour réfléchir sur ses sentiments à propos de Zach, qui devient de plus en plus collant... même si elle aime bien se réfugier dans ses bras. Dans la Ligue, Laurie décide de se joindre à l'équipe de DrSly le temps d'une mission spéciale qui semble plutôt facile, soit contrecarrer les plans de Balkhagar, qui travaille pour les Centauriens. Mais les apparences sont parfois trompeuses... Sorti prématurément de sa "retraite volontaire" , Kostas, alors qu'il est invité sur les ondes de Radio-V, encourage tous les brostas à libérer leur parole lors d'une grande manifestation. Il n'y a pas à dire : la tempête gronde à l'horizon !