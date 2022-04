On n'empêche pas une étoile de briller

L'histoire de Max et Sacha commence comme beaucoup d'autres, par une rencontre et un coup de foudre. Mais quand Sacha, quirêve de percer dans le milieu de la musique, reçoit une proposition pour se produire aux Etats-Unis, elle décide de s'envoler vers son destin. Max reste à Paris. C'est le point de départ d'un demi-siècle de séparations et de retrouvailles. Des grands boulevards parisiens aux lumières d'Hollywood, des manifestations de Mai 68 à Woodstock, ils vont traverser les décennies et construire leur vie, chacun de leur côté, mais sans jamais oublier l'amour qui les lie. L'histoire d'amour d'un couple qui a décidé de casser les codes et d'écrire ses propres règles du jeu.