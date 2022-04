Conversation tissulaires en ostéopathie. Ostéopathie de l'information, schèmes dysfonctionnels et dysfonctions oubliées

Cet ouvrage présente - à la lumière des techniques de communication tissulaire - une lecture renouvelée de concepts phares de l'ostéopathie, comme ceux de dysfonction somatique, de lésion primaire, de chaîne lésionnelle, de facilitation. L'auteur y propose un modèle des ensembles de dysfonctions ostéopathiques comme s'organisant en systèmes d'informations, qu'il nomme : "Schèmes Dysfonctionnels" . Une approche alternative donc, à celle, plus matérialiste, qui est enseignée traditionnellement dans les écoles. Ce champ d'expériences nouvelles pourra trouver un écho chez les étudiants attirés par la découverte de routines diagnostiques et thérapeutiques performantes, chez des thérapeutes prêts à donner un éclairage inhabituel à leurs propres pratiques, chez les praticiens d'autres disciplines et chez le grand public attentif aux nouvelles médecines enfin, pour qui l'auteur a tenté de garder un discours échappant le plus possible au jargon de sa spécialité.