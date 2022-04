Anti-manuel d'orthographe n.e.d. Éviter les fautes par la logique

Pascal Bouchard invite le lecteur à changer d'attitude, à se sentir actif face à ses écrits, à éviter ses fautes en faisant simplement appel à la logique. Car l'orthographe et la grammaire sont essentiellement affaires de logique. Comprendre la construction de la langue française permet d'éviter 99% des fautes. Pour les 1% restant, même les grammairiens sont hésitants. Pourquoi faisons-nous des fautes ? Comment les éviter sans tomber dans le rabâchage et le par coeur ? L'orthographe n'est pas la " science des ânes ". Elle requiert intelligence et amour de la langue française. Celle-ci obéit à quelques principes simples. En convoquant votre sens critique et votre matière grise vous pourrez éviter l'essentiel de vos fautes par la logique et la connaissance des mots. Ce livre, moitié essai, moitié manuel, vous apprend, de façon originale, à surmonter les difficultés des accords, vous dévoile le mystère des conjugaisons et vous aide à comprendre la logique qui se cache derrière l'orthographe des mots et les difficultés de la langue. En 10 leçons commentées et accompagnées d'exercices, vous pourrez apprendre de façon nouvelle et, enfin, enterrer pour de bon votre peur de trébucher à l'écrit sur l'orthographe des mots et la conjugaison des verbes. Cette nouvelle édition est à jour des dernières évolutions de l'orthographe et augmentée de nouvelles précisions.