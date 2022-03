Les poupées savantes

Lilibellule, cyber-progressiste convaincue, reçoit pour son anniversaire une poupée savante, créée à son image, pour l'aider à améliorer ses résultats scolaires. Cléon, un camarade de classe, a, lui, épousé la cause humanilove, ce qui en fait l'un des rares jeunes de son époque à rejeter l'usage des androïdes dans la vie courante - et il ne se prive pas de le faire savoir par un activisme quotidien dans son collège. Rien de bien méchant, jusqu'à ce qu'un grave événement propulse ces adolescents ordinaires dans une aventure où la vraie vie et la cyber-mort, la vraie mort et la cyber-vie s'entremêlent jusqu'à un dénouement surprenant. Science-fiction ? Pas si sûr. Ce monde-là pourrait devenir notre quotidien beaucoup plus tôt qu'on ne le pense...